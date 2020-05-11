"Посещения, нормальный уход, огнетушители". Лайф выяснил, как жили постояльцы сгоревшего хосписа

Родственница пострадавшей во время пожара в хосписе пенсионерки Анны Бузиной Надежда Ивановна рассказала в беседе с Лайфом, что ранее никаких нареканий к работе пансионата у неё не было.
По её словам, её родственница провела в хосписе около года. За это время никаких неприятных моментов в работе учреждения она не выявила. Питание постояльцам организовывали нормальное, жильцам оказывался соответствующий уход, везде в комплексе стояли огнетушители. Что касается оформления в хоспис, то оно выглядело как обычный договор, который подписывают две стороны.
— Уход нормальный был. У меня там год бабушка пролежала, у неё никаких опрелостей, ничего не было, кожа чистая, нога. На питание она не жаловалась. Посещение [жильцов] было в любое время. Сначала, когда она попала [в пансионат], я приезжала два раза в неделю, когда ей стало получше — раз в неделю приезжала, — рассказала Надежда Ивановна.
При этом женщина подчеркнула, что последние два месяца (начиная с апреля) она не наведывалась к родственнице из-за введённого карантина. В период ограничительных мер из-за коронавируса она оформляла доставку и отправляла пожилой женщине всё необходимое: лекарства, средства по уходу, а также "всякие вкусняшки".
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При этом, добавила Надежда Ивановна, медицинская сестра всегда была на связи. Ей, как и управляющей, можно было в любое время позвонить и узнать о самочувствии проживающих.
Сейчас, отметила собеседница Лайфа, пенсионерка Анна Бузина чувствует себя нормально, она находится в местной клинической больнице с небольшими порезами рук, которые получила из-за того, что её вытаскивали через окно во время пожара.
Напомним, пожар в хосписе произошёл сегодня ночью. По документам "пансионат для пожилых" был учреждён в частном доме, однако владелец заявил, что деятельность была организована законно и её осуществляла патронажная фирма, которая оказывала услуги по уходу за людьми преклонного возраста. Власти Красногорска начали поиск родственников жильцов сгоревшего хосписа. Организатора частного дома престарелых уже задержали.
Лайф публиковал список погибших при пожаре в красногорском хосписе.