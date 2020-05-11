"Посещения, нормальный уход, огнетушители". Лайф выяснил, как жили постояльцы сгоревшего хосписа

Родственница пострадавшей во время пожара в хосписе пенсионерки Анны Бузиной Надежда Ивановна рассказала в беседе с Лайфом, что ранее никаких нареканий к работе пансионата у неё не было.

По её словам, её родственница провела в хосписе около года. За это время никаких неприятных моментов в работе учреждения она не выявила. Питание постояльцам организовывали нормальное, жильцам оказывался соответствующий уход, везде в комплексе стояли огнетушители. Что касается оформления в хоспис, то оно выглядело как обычный договор, который подписывают две стороны.

— Уход нормальный был. У меня там год бабушка пролежала, у неё никаких опрелостей, ничего не было, кожа чистая, нога. На питание она не жаловалась. Посещение [жильцов] было в любое время. Сначала, когда она попала [в пансионат], я приезжала два раза в неделю, когда ей стало получше — раз в неделю приезжала, — рассказала Надежда Ивановна.

При этом женщина подчеркнула, что последние два месяца (начиная с апреля) она не наведывалась к родственнице из-за введённого карантина. В период ограничительных мер из-за коронавируса она оформляла доставку и отправляла пожилой женщине всё необходимое: лекарства, средства по уходу, а также "всякие вкусняшки".

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При этом, добавила Надежда Ивановна, медицинская сестра всегда была на связи. Ей, как и управляющей, можно было в любое время позвонить и узнать о самочувствии проживающих.

Сейчас, отметила собеседница Лайфа, пенсионерка Анна Бузина чувствует себя нормально, она находится в местной клинической больнице с небольшими порезами рук, которые получила из-за того, что её вытаскивали через окно во время пожара.

Напомним, пожар в хосписе произошёл сегодня ночью. По документам "пансионат для пожилых" был учреждён в частном доме, однако владелец заявил, что деятельность была организована законно и её осуществляла патронажная фирма, которая оказывала услуги по уходу за людьми преклонного возраста. Власти Красногорска начали поиск родственников жильцов сгоревшего хосписа. Организатора частного дома престарелых уже задержали.