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Создателя паблика "Омбудсмен полиции" госпитализировали из изолятора

Владимира Воронцова поместили в ГКБ № 20.

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Фото © Instagram / ombudsmen_police

Основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, которого обвиняют в вымогательстве, доставили из изолятора временного содержания в городскую клиническую больницу № 20. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Воронцова Сергея Бадамшина.

В ИВС на Петровке сообщили, что Владимиру Воронцову сегодня ночью снова вызвали скорую, он был помещён в 20-ю больницу, — рассказал он изданию.

Как сообщал ранее Лайф, суд в Москве арестовал Воронцова до 6 июля. Ему предъявлено обвинение в вымогательстве 300 тысяч рублей у экс-сотрудника правоохранительных органов.

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