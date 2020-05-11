Создателя паблика "Омбудсмен полиции" госпитализировали из изолятора

Основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, которого обвиняют в вымогательстве, доставили из изолятора временного содержания в городскую клиническую больницу № 20. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Воронцова Сергея Бадамшина.

— В ИВС на Петровке сообщили, что Владимиру Воронцову сегодня ночью снова вызвали скорую, он был помещён в 20-ю больницу, — рассказал он изданию.