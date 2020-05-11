Умер отец Бена Стиллера — американский актёр Джерри Стиллер

— Мне грустно говорить, что мой отец Джерри Стиллер скончался от естественных причин. Он был великим папой и дедушкой и самым преданным мужем Анны около 62 лет. Его будет сильно не хватать. Люблю тебя, папа, — написал актёр Бен Стиллер в Twitter .

За 60 лет карьеры Джерри Стиллер успел сняться в более чем 100 фильмах и сериалах. Одним из успешных проектов был телесериал "Сайнфелд", вошедший в число лучших телешоу США. Эта роль принесла актёру номинацию на телевизионную премию "Эмми" и награду American Comedy Award в 1997 году. Стиллер также известен ролью Артура Спунера в ситкоме "Король Квинса". Кроме того, актёр снимался во многих проектах своего сына, например "Девушка моих кошмаров" и "Образцовый самец".