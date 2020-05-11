Умер отец Бена Стиллера — американский актёр Джерри Стиллер

На 93-м году жизни скончался американский актёр Джерри Стиллер. Об этом сообщил его сын Бен Стиллер.
I’m sad to say that my father, Jerry Stiller, passed away from natural causes. He was a great dad and grandfather, and the most dedicated husband to Anne for about 62 years. He will be greatly missed. Love you Dad. pic.twitter.com/KyoNsJIBz5— Ben Stiller (@RedHourBen) May 11, 2020
— Мне грустно говорить, что мой отец Джерри Стиллер скончался от естественных причин. Он был великим папой и дедушкой и самым преданным мужем Анны около 62 лет. Его будет сильно не хватать. Люблю тебя, папа, — написал актёр Бен Стиллер в Twitter.
За 60 лет карьеры Джерри Стиллер успел сняться в более чем 100 фильмах и сериалах. Одним из успешных проектов был телесериал "Сайнфелд", вошедший в число лучших телешоу США. Эта роль принесла актёру номинацию на телевизионную премию "Эмми" и награду American Comedy Award в 1997 году. Стиллер также известен ролью Артура Спунера в ситкоме "Король Квинса". Кроме того, актёр снимался во многих проектах своего сына, например "Девушка моих кошмаров" и "Образцовый самец".