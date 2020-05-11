Египетский бог потенции и буддистский монах-извращенец. Культуры, в которых секс — это религия

Святой сумасброд Друкпа Кюнле

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Проводя грубую аналогию между буддизмом и православием, можно сказать, что святых в этой конфессии заменяют монахи, достигшие просветления. Так вот, в Бутане (небольшом государстве в Южной Азии) самым популярным религиозным персонажем является Друкпа Кюнле, монах и йог, достигший нирваны, проповедуя пьянство и секс.

Кюнле жил в 1455–1570 годах. Рано лишился родителей и стал монахом в подростковом возрасте. И, возможно, именно поэтому стал чудиком. С возрастом он начал проповедовать сумасшедшие методы просветления. Друкпа Кюнле благословлял женщин в постели. Монах считал, что сексуальный экстаз и пьянство — лучшие способы преодолеть иллюзию материального мира и стать единым с самим собой.

В писаниях говорится, что методы Друкпы были неординарны, но эффективны и популярны. Дескать, его монастырь в поисках благословения посетили все женщины мира. Взамен на "мудрость" буддист брал только одно — вино или пиво.

Судя по текстам, Друкпа Кюнле был ещё и знатным борцом со злыми духами. Причём и в этом деле он тоже сохранял фирменный безумный стиль. Во время очередной стычки с нечистью монах избил демоницу мужским достоинством. После необычного сражения злой дух якобы стал добрым.

Как ни крути, а персонаж колоритный. И в Бутане его очень любят и чтят. Почти каждый дом там изрисован фаллосами в честь Друкпы. Нередко подобные статуи украшают и фасады. Считается, что этот символ приносит удачу и защищает от злых сил и сглаза.

Впрочем, самое настоящее безумие происходит в монастыре Чими-лакханг в Пунакхе (район Бутана), куда женщины, желая завести детей, совершают паломничество. Служители этого храма благословляют прихожанок лёгким ударом фаллоса по голове. Не своим, разумеется, а специальным: деревянным 25-сантиметровым с серебряной ручкой. Считается, что реликвию из Тибета привёз сам Друкпа Кюнле.

Собираясь в Японию, не перепутайте Хонэн-мацури с Канамара-мацури

Японская культура славится своей строгостью, дисциплинированностью и сдержанностью. Однако именно в этой стране ежегодно проводится аж два праздника, главными символами которых являются гигантские фаллосы. Один — религиозный, другой, скажем так, светский.

Хонэн-мацури — религиозный. Его каждое 15 марта отмечают синтоисты в городе Комаки. "Хонэн" переводится с японского как "богатый год" или "урожайный год". "Мацури" — "праздник". Он посвящён божествам Митоши (символ мужской сущности) и Тамахиме (символ женской сущности). Митоши — сын бога Нового года Тошигами и внук бога ветра Сусаноо. Тамахиме — дочь известного матриарха, которая имела двух сыновей и четырёх дочерей.

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Главным атрибутом Хонэн-мацури является 2,5-метровый фаллос, вырезанный из 250-летнего кипариса. В день праздника его переносят в портативном святилище из одного храма в другой. Необычная реликвия обязательно пересекает главную улицу города. Начало процессии нередко сопровождается распитием саке, которую у храма разливают бесплатно. Что любопытно, несмотря на изобилие образов половых органов, Хонэн-мацури считается семейным праздником, открытым для всех возрастов.

Канамара-мацури — праздник с похожими атрибутами, но совсем про другое. По некоторым данным, своими корнями уходит в период Эдо и посвящён, как ни странно, представительницам самой древней профессии на земле. Дескать, традиция отмечать Канамара-мацури в первое воскресенье апреля повелась в Кавасаки с тех пор, как женщины начали просить у божеств защиты от венерических заболеваний.

Есть и более лирическая трактовка. Легенда гласит, что давным-давно злой демон с острыми зубами спрятался во влагалище молодой девушки и откусил достоинства двум её женихам. После чего несчастная невеста обратилась за помощью к кузнецу. Он выковал для неё металлический фаллос, об который злой дух обломал зубы. Эту победу, дескать, и отмечают с давних пор.

Как и в случае с Хонэн-мацури, символом Канамара-мацури является большой фаллос. Но обязательно розовый и желательно металлический.

Знакомство с йони

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Впрочем, не только мужским половым органам поклонялись или поклоняются люди. Женским тоже кое-где уделяют внимание. Взять хотя бы ритуал йони-пуджа, который до сих практикуется в Индии.

Обряд подразумевает поклонение физическому изображению йони: скульптуре или картине в форме женских гениталий. Для этого нередко создаются специальные алтари. В современной интерпретации обряд подразумевает визуальный контакт женщин со своими половыми органами. С помощью, например, зеркала. Считается, что таким образом йони-пуджа позволяет женщинам осознать свою сексуальность.

Во всём многообразии трактовок слова "йони" встречается ещё и привязка к богине Шакти. Она олицетворяет женскую космическую энергию, из которой созданы все люди.

Египетский бог мастурбации

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Египетская цивилизация была слишком большой и долгой, чтобы обойти стороной поклонение гениталиям. Свидетельствует об этом как минимум существование Мина, бога плодородия, который не только изображается похабно, но и обряды в его честь способны вогнать в краску.

На картинках Мин, как правило, показан высоким мужчиной, который в правой руке держит плеть в форме созвездия Ориона. Колошматя подобными инструментами по зерну, египтяне отделяли ядра от шелухи. Весьма характерный атрибут для бога плодородия. И ничего бы не смущало в случае с Мином, если бы не одна деталь — фаллос, который он обхватывает левой рукой, что видно только на скульптурах. Так представляется, что плеть нужна несколько для другого.

Странности (с точки зрения современного человека) обрядов начинаются хотя бы с того, что каждый новый фараон во время коронации должен был продемонстрировать способность эякулировать, стоя при этом перед статуей Мина. Это напрямую связано с другой странной традицией древних египтян: в начале каждой весны фараон обязан был дополнить воды Нила своим семенем. Считалось, что процедура гарантирует урожайный год.

Праздник Мина — тоже то ещё событие. Мероприятие длилось четыре дня перед началом сбора урожая. Ему сопутствовало обязательное употребление молочка растения латук, которое, судя по всему, ассоциировалось у египтян с сами догадаетесь какой жидкостью, извергаемой Мином. Сок растения, к слову, обладает афродизиакальными и опиатными качествами. Налакавшись его как следует, люди раздевались и начинали плясать и веселиться.

Кульминацией праздника была игра, в которой надо вскарабкаться на самый высокий шатровый столб. Подозреваем, выигрывал тот, кто поднимался и спускался быстрее и чаще остальных.

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В Европе сегодня не встречается поклонение мужским или женским гениталиям. Что в целом понятно. Многие века там всякое проявление либидо подавляла церковь. А с приходом светского образа жизни богов придумывать стало уже немодно.

Впрочем, Старый Свет не всегда был таким целомудренным. Например, в германо-скандинавской мифологии есть ас Фрейр, который считается символом плодородия. Он, подобно Мину, изображается с эрегированным пенисом.