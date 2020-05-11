Почти 85% новых пациентов с CoViD-19 в Москве младше 65 лет

В Москве среди выявленных за сутки 6169 пациентов с коронавирусной инфекцией почти 85% — младше 65 лет. Об этом сообщили в оперативном штабе столицы по борьбе с распространением CoViD-19.

Заболевшие в возрасте от 18 до 45 лет составляют 41,7%, а дети — 9,5%. На категорию от 46 до 65 лет приходится 33% новых случаев. Все больные и контактировавшие с ними находятся под наблюдением медиков.