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Почти 85% новых пациентов с CoViD-19 в Москве младше 65 лет

Среди заболевших 9,5% — дети.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская

В Москве среди выявленных за сутки 6169 пациентов с коронавирусной инфекцией почти 85% — младше 65 лет. Об этом сообщили в оперативном штабе столицы по борьбе с распространением CoViD-19.

Заболевшие в возрасте от 18 до 45 лет составляют 41,7%, а дети — 9,5%. На категорию от 46 до 65 лет приходится 33% новых случаев. Все больные и контактировавшие с ними находятся под наблюдением медиков.

Общее число заражённых в столице составляет 115 909.

Ранее сообщалось, что число подтверждённых случаев коронавируса в России превысило 220 тысяч.

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