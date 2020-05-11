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Голикова предупредила, что при ослаблении мер коронавирус может вернуться

Летальность от заболевания в РФ в 7,4 раза ниже, чем в целом по миру.

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Видео © LIFE

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что при ослаблении ограничительных мер надо учитывать то, что коронавирус может вернуться.

Ещё раз хочу подчеркнуть, что ослабление ограничений должно приниматься очень осторожно, с оглядкой на то, что коронавирус может вернуться, — сказала Голикова на совещании с президентом РФ о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

Также вице-премьер отметила, что летальность от CoViD-19 в РФ в 7,4 раза ниже, чем в целом по миру. Она подчеркнула, что следует стремиться к снижению показателей.

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