Собянин: Число госпитализаций пациентов с коронавирусом снижается третью неделю

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве количество госпитализаций пациентов с коронавирусом уже третью неделю не только остаётся стабильным, но и снижается. Об этом он сообщил на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

— В Москве за 20 дней нарастили в три раза объём тестирований... Это позволило обеспечить раннюю выявляемость заболевших, карантинизацию и лечение их, — объяснил Собянин причины снижения числа госпитализированных больных.

Мэр Москвы отметил, что также благодаря увеличению количества проводимых тестов на CoViD-19 с 12 мая вся промышленность столицы и строительство возвращаются к нормальному режиму работы.