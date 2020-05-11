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Путин призвал более точечно бороться с коронавирусом

По его словам, в каждом регионе страны нужно использовать свой план по выходу из режима ограничительных мер.

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Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

Поскольку эпидемиологическая ситуация в регионах России разная, при снятии ограничительных мер нужно действовать внимательно и осторожно, точечно борясь с коронавирусом. Об этом в ходе совещания по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране сказал президент России Владимир Путин.

На предстоящем этапе надо действовать ещё более тонко, внимательно. Нельзя руководствоваться общей калькой, — сказал глава государства.

Российский лидер пояснил, что, если ко всем регионам применять один и тот же план снятия карантинных мер, в некоторых субъектах это может создать серьёзные риски для граждан, в других же, напротив, привести к неоправданным ограничениям.

Ранее Путин заявил, что режим нерабочих дней позволил затормозить распространение CoViD-19.

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