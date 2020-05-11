Путин призвал более точечно бороться с коронавирусом

Поскольку эпидемиологическая ситуация в регионах России разная, при снятии ограничительных мер нужно действовать внимательно и осторожно, точечно борясь с коронавирусом. Об этом в ходе совещания по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране сказал президент России Владимир Путин.

— На предстоящем этапе надо действовать ещё более тонко, внимательно. Нельзя руководствоваться общей калькой, — сказал глава государства.

Российский лидер пояснил, что, если ко всем регионам применять один и тот же план снятия карантинных мер, в некоторых субъектах это может создать серьёзные риски для граждан, в других же, напротив, привести к неоправданным ограничениям.