Голикова: Летальность от CoViD-19 в РФ в 7,4 раза ниже, чем в целом по миру

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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с президентом Владимиром Путиным о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране отметила, что в России смертность от коронавируса в среднем в 7,4 раза ниже, чем в целом по миру.
Голикова добавила, что необходимо стремиться к снижению показателей.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что в стране с 12 мая завершается единый период нерабочих дней. Он отметил, что те меры позволили сдержать распространение коронавирусной инфекции в стране.