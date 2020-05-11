Голикова рассказала, что 11 регионов готовы ко второму этапу снятия ограничений

Видео © LIFE

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что 11 регионов страны уже могли бы выйти не только на первый, но и на второй этап снятия ограничений. По данному вопросу она высказалась во время совещания с президентом Владимиром Путиным о санитарно-эпидемиологической обстановке в России.

Голикова уточнила, что субъекты считаются готовыми к начальной стадии в том случае, если коэффициент распространения CoViD-19 не превышает единицу, в регионе проводят не менее 70 тестов на 100 тысяч граждан, а 50% мест в больницах остаются свободными.

При этом она пояснила, что коэффициент распространения инфекции — это среднее количество людей, которых инфицирует один больной до изоляции. Если показатель меньше единицы, это значит, что инфекция в стране и в регионе "идёт на спад".

— Если бы сегодня субъекты Российской Федерации по тем трём критериям, которые я упомянула, принимали решение об ослаблении ограничительных мер, то таких бы регионов сегодня оказалось 11, — сказала она.

Вице-премьер добавила, что ещё 22 субъекта могли бы приступить к первому этапу снятия ограничений, если смогут достичь необходимых показателей по коечному фонду и количеству тестирований.

Комментируя ситуацию с тестированиями в России, Голикова заметила, что 66 регионов страны демонстрируют высокие показатели, однако останавливаться на достигнутом нельзя — нужно расширять работу в этом направлении.

— Сегодня мы уже проводим 5,6 миллиона исследований... Здесь важно подчеркнуть, что на стадии ослабления ограничительных мер нельзя ослаблять это направление, — заявила она.

Что же касается коечного фонда, в среднем по стране он на 38,6% выше норматива, при этом 41,3% мест свободно.

В ходе совещания Голикова также отметила, что в период с 8 по 11 мая в регионах наблюдались значительные колебания по соблюдению режима самоизоляции. В этой связи она заметила, что выполнение существующих рекомендаций поможет приблизить снятие действующих ограничений.