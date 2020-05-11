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Россия может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков

Соответствующие меры могут быть приняты уже сегодня.

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Фото © Pixabay

В Министерстве транспорта РФ сообщили, что Россия может ввести ограничения в отношении турецких перевозчиков, если Анкара в течение суток откажется снимать аналогичные ограничения для наших соотечественников.

Ранее глава российского ведомства Евгений Дитрих провёл телефонные переговоры с турецким коллегой Адилем Караисмаилоглу, в ходе которых стороны обсудили вопросы двустороннего взаимодействия в области международных автомобильных перевозок грузов.

Также Дитрих и Караисмаилоглу обсудили снятие ограничений для российских автоперевозчиков на границе с Турцией.

В случае отсутствия решений о снятии ограничений в отношении российских автоперевозчиков возможно введение зеркальных мер для турецких перевозчиков, — цитирует сообщение Минтранса РИА "Новости".

Ранее Лайф сообщал, что Минтранс решил направить на поддержку авиаотрасли более 30 миллиардов рублей.

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