Путин подписал указ о порядке продления ограничительных мер по CoViD-19

Президент России Владимир Путин подписал указ "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (CoViD-19)". Об этом сообщается на сайте Кремля.

Согласно документу, главы регионов наделяются особыми полномочиями, в том числе для определения необходимости продления ограничительных мер или их снятия, а также установления особого порядка передвижений.