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Путин подписал указ о порядке продления ограничительных мер по CoViD-19

Документ предполагает особые полномочия глав регионов.

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Фото © ТАСС / Дружинин Алексей

Президент России Владимир Путин подписал указ "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (CoViD-19)". Об этом сообщается на сайте Кремля.

Согласно документу, главы регионов наделяются особыми полномочиями, в том числе для определения необходимости продления ограничительных мер или их снятия, а также установления особого порядка передвижений.

Ранее Путин призвал более точечно бороться с коронавирусом, в каждом регионе должен быть свой план по выходу из ограничительных мер.

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