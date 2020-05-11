Названы пять составляющих профилактики коронавируса

Директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава Наталья Мокрышева в числе пяти способов профилактики коронавируса выделила ограничение контактов с людьми. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По её словам, самая главная составляющая профилактики коронавирусной инфекции — ограничение контактов с посторонними людьми и гражданами, имеющими симптомы болезни. Пожилым людям в свою очередь стоит оставаться дома.

Также, чтобы избежать негативных последствий долгосрочного режима самоизоляции, Мокрышева рекомендует соблюдать режим сна и бодрствования, а также правильно питаться и пить много воды.

— Нельзя забывать о физической активности. ВОЗ рекомендует 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной физической активности в неделю, — подчеркнула она.

А люди с хроническими заболеваниями должны дистанционно поддерживать связь со своим лечащим доктором и внимательно следить за здоровьем.