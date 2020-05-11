Микробиолог рассказал о влиянии жаркого лета на распространение коронавируса

Температура выше 30 или 40 градусов вряд ли напрямую влияет на коронавирус, заявил микробиолог Евгений Плисов. Однако он отметил, что летом некоторые факторы могут воздействовать на снижение темпов распространения CoViD-19. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Звезда".

По словам Плисова, высокая температура скорее будет влиять на нахождение вируса на уличных поверхностях, которые находятся под солнечным светом, а не на сам микроорганизм.