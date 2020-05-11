Роспотребнадзор: Официальные тесты на CoViD-19 не продаются в Сети

Роспотребнадзор предупреждает россиян о том, что официально зарегистрированные в стране тесты на коронавирусную инфекцию нельзя купить в Сети. Об этом сообщается в Telegram-канале сайта "стопкоронавирус.рф".

— Для диагностики CoViD-19 можно использовать только тесты, официально зарегистрированные в РФ. Они не продаются в Интернете, — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что сейчас большое распространение среди лабораторий получили тесты, основанные на методе ПЦР-диагностики (полимеразная цепная реакция). Он представляет собой современный лабораторный метод исследования, основанный на обнаружении в материале небольших фрагментов ДНК возбудителей инфекций. Такие тесты отличаются высокой диагностической точностью.

Что касается прогнозируемого начала спада числа инфицированных, отметили в Роспотребнадзоре, то он начнётся при условии соблюдения ограничительных мер и их эффективности.