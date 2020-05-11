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В Волгоградской области режим самоизоляции будет действовать до конца мая

Решение о продлении ограничительных мер принято исходя из эпидемиологической обстановки в регионе.

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Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин

Режим самоизоляции в Волгоградской области продлили до 31 мая, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с распространением болезни. Отмечается, что решение основано на прогнозе развития эпидемиологической ситуации в регионе.

Однако в области начинается поэтапное смягчение ограничительных мер. Так, с 14-го разрешаются прогулки и индивидуальные занятия спортом на свежем воздухе. А также при благоприятном развитии ситуации с 20 мая начнут функционировать стоматологические клиники, косметические салоны с медицинской лицензией, магазины непродовольственных товаров и другие объекты потребительского рынка.

Отмечается, что такие послабления возможны в случае безусловного выполнения жителями требований социального дистанцирования. Кроме того, с 20 мая вводится обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах и транспорте.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что с 12 мая завершается единый режим нерабочих дней.

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