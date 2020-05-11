В Ингушетии полицейский погиб, оформляя ДТП

Сотрудник ДПС погиб в Ингушетии во время оформления дорожно-транспортного происшествия, сообщает региональное управление МВД России.

По информации министерства, вечером 10 мая на 572-м километре автодороги "Кавказ" столкнулись КамАЗ и Hyundai Solaris. На оформление аварии выехал полицейский. Но, когда он осматривал машины, стоя между ними, в грузовик влетела "газель".

— От удара КамАЗ сдвинулся с места, и сотрудник оказался зажат между двумя автомобилями, — поясняется в сообщении.

Пострадавшего полицейского сразу отвезли в больницу, но он скончался. С различными травмами госпитализировали водителя "газели".