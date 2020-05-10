В Москве таксист снёс светофор — видео первых минут после ДТП

Видео с места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS ).

На юго-востоке Москвы таксист снёс светофор, мужчина получил травмы. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

ДТП произошло сегодня вечером в Юрьевском переулке. Очевидцы самостоятельно вынесли корчившегося от боли водителя. Скорая помощь прибыла на место через несколько минут после происшествия.