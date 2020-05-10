Кемеровский врач переехал в больницу, чтобы обезопасить семью от коронавируса — видео

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В Кемерове реаниматолог-анестезиолог Данила Корчагин переехал жить в больницу после того, как медучреждение переоборудовали для пациентов с коронавирусом и медик стал лечить больных с CoViD-19. Сменить место жительства Данила решил, чтобы обезопасить от болезни свою семью — жену Наталью и сына Никиту.

Уже несколько недель семейные вечера в доме Корчагиных проходят по видеосвязи. Супруга Данилы тоже врач, поэтому с начала эпидемии понимала, что рано или поздно это произойдёт. Наталья полностью поддерживается мужа, потому что лечить людей — его призвание.