Собянин осмотрел новый стационар Филатовской больницы для пациентов с коронавирусом

— Больница является одной из основных по борьбе с CoViD-19, 2600 коек развёрнуты, в помощь вам ещё два корпуса развернули для долечивания выздоравливающих. Я думаю, они тоже вам пригодятся для того, чтобы было больше возможностей заниматься пациентами, — приводит слова Собянина сайт мэра столицы.