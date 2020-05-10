Собянин осмотрел новый стационар Филатовской больницы для пациентов с коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил открывшиеся на территории городской клинической больницы № 15 им. О.М. Филатова быстровозводимые медицинские корпуса для долечивания пациентов с коронавирусом.
— Больница является одной из основных по борьбе с CoViD-19, 2600 коек развёрнуты, в помощь вам ещё два корпуса развернули для долечивания выздоравливающих. Я думаю, они тоже вам пригодятся для того, чтобы было больше возможностей заниматься пациентами, — приводит слова Собянина сайт мэра столицы.
Отмечается, что во временных корпусах развёрнуто 162 койки для больных CoViD-19. Строительство дополнительных стационаров идёт на базе 17 городских медучреждений, где в общей сложности планируется разместить до пяти тысяч коек.