Выплаты на детей, возврат налогов самозанятым, конец нерабочих дней. Полное видео обращения Путина

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Президент России Владимир Путин перед совещанием о санитарно-эпидемиологической обстановке и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны обратился к россиянам. Глава государства сообщил, что с 12 мая завершается единый режим нерабочих дней и страна постепенно начинает возвращаться к нормальной жизни.

Однако, несмотря на поэтапный выход России из режима самоизоляции, список мер по поддержке граждан и бизнеса не только не уменьшится, но и пополнится новыми решениями.

Выплаты семьям с детьми от 3 до 15 лет

Все российские семьи с детьми в возрасте от трёх до 15 лет могут получить единоразовую выплату в размере десять тысяч рублей на каждого ребёнка. Соответствующую заявку можно подать уже с завтрашнего дня через портал госуслуг, а начисление средств будет осуществляться с 1 июня.

Увеличение пособия по уходу за ребёнком

Для неработающих граждан, в том числе студентов, в два раза увеличится минимальный размер пособия по уходу за ребёнком — до 6751 рубля.

Запуск кредитной программы поддержки занятости

С 1 июня начнёт действовать специальная кредитная программа поддержки занятости, воспользоваться которой смогут любые предприятия пострадавших от коронавируса отраслей. Объём займа будет рассчитываться по формуле: один МРОТ на одного сотрудника, а ставка по кредиту будет составлять 2%. При этом если компания в течение всего срока программы сохраняет занятость на уровне 90% и выше, то кредит и проценты полностью списываются, если не ниже 80% — государство погасит половину суммы, которую предприятие должно банку.

Списание налогов за второй квартал 2020 года

Для ряда отраслей будут полностью списаны налоговые платежи за второй квартал текущего года, исключая НДС.

Возврат самозанятым налога на доход за 2019 год

Самозанятым россиянам вернут уплаченные ими за 2019 год налоги на доход, а также предоставят сумму в один МРОТ.

Доплаты соцработникам

С 15 апреля по 15 июля сотрудникам социальных учреждений установили специальную федеральную доплату. Так, социальные и педагогические работники, включая сотрудников среднего медицинского и административного персонала, получат по 25 тысяч рублей. В том случае если они работали с инфицированными — 35 тысяч рублей. Для врачей, работающих в социальных учреждениях, доплата за двухнедельную смену составит 40 тысяч рублей, а медперсонал, который непосредственно на передовой борется с коронавирусом, получит по 60 тысяч за тот же срок.

Младшему персоналу социальных учреждений будет полагаться выплата в 15 или 20 тысяч рублей в зависимости от того, работали ли они с людьми, больными CoViD-19. Технический персонал получит десять или 15 тысяч рублей соответственно.