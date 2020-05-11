В правительстве утвердили единовременные выплаты семьям с детьми от 3 до 16 лет

Российское правительство официально утвердило дополнительные единовременные выплаты семьям, в которых есть дети от 3 до 16 лет.
— Россияне с детьми в возрасте от 3 до 16 лет смогут получить разовую выплату в десять тысяч рублей на каждого ребёнка уже с 1 июня. Правила оказания такой материальной помощи утвердило правительство, — говорится в сообщении на сайте кабмина.
Для получения такой помощи необходимо подать заявление на сайте госуслуг, в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда или обратившись лично в территориальное отделение по месту жительства. На его рассмотрение отводится не более пяти дней, на осуществление выплаты — не более трёх дней. Подать заявление необходимо до 1 октября текущего года.
Ранее с инициативой о выплате матпомощи родителям, у которых есть дети от 3 до 16 лет, выступил президент страны Владимир Путин. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей может получить около 22 миллионов семей. По словам министра, на это будет направлено почти 200 миллиардов рублей.