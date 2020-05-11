В правительстве утвердили единовременные выплаты семьям с детьми от 3 до 16 лет

Российское правительство официально утвердило дополнительные единовременные выплаты семьям, в которых есть дети от 3 до 16 лет.

— Россияне с детьми в возрасте от 3 до 16 лет смогут получить разовую выплату в десять тысяч рублей на каждого ребёнка уже с 1 июня. Правила оказания такой материальной помощи утвердило правительство, — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Для получения такой помощи необходимо подать заявление на сайте госуслуг, в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда или обратившись лично в территориальное отделение по месту жительства. На его рассмотрение отводится не более пяти дней, на осуществление выплаты — не более трёх дней. Подать заявление необходимо до 1 октября текущего года.