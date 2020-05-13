"Инопланетянам и убийцам со шприцами дверь не открывать". Доктор Мясников опроверг фейки о CoViD-19

Врач Александр Мясников прокомментировал слухи о коронавирусе, в которых утверждается, что россиянам якобы ставят смертельные прививки и чипируют население.

Доктор отметил, что мифы о врачах и полицейских, которые ходят по квартирам и делают инъекции, убивающие людей, под видом теста на CoViD-19, являются "полным бредом".

Мясников подчеркнул, что домой никто не приходит, а обязательный тест делается только в случае контакта с инфицированным, и в этом случае человека предупредят. Если в качестве больного называют знакомого, можно позвонить и уточнить информацию.

— В любом случае вы имеете право просто не открывать дверь. Инопланетяне там или убийцы со шприцами. Всё это фейк, как и сообщения о том, что больных коронавирусом якобы продают на органы, — приводятся слова врача на портале "стопкоронавирус.рф".