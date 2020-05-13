Власти Санкт-Петербурга выплатят пенсионерам и многодетным пособие на покупку масок и перчаток

Власти Санкт-Петербурга выплатят по 800 рублей на покупку масок и перчаток социально незащищённым гражданам: многодетным и малоимущим семьям, пенсионерам и инвалидам. Соответствующее распоряжение отдал губернатор Александр Беглов, сообщила пресс-служба администрации города.

Поддержку от города сможет получить более 1,8 миллиона горожан в период до 31 мая 2020 года.

Градоначальник также поручил обеспечить средствами защиты на каждый день сирот и воспитанников детских домов.