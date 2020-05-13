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Власти Санкт-Петербурга выплатят пенсионерам и многодетным пособие на покупку масок и перчаток

Также средствами защиты обеспечат сирот и воспитанников детских домов.

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Фото © Pixabay

Власти Санкт-Петербурга выплатят по 800 рублей на покупку масок и перчаток социально незащищённым гражданам: многодетным и малоимущим семьям, пенсионерам и инвалидам. Соответствующее распоряжение отдал губернатор Александр Беглов, сообщила пресс-служба администрации города.

Поддержку от города сможет получить более 1,8 миллиона горожан в период до 31 мая 2020 года.

Градоначальник также поручил обеспечить средствами защиты на каждый день сирот и воспитанников детских домов.

Напомним, в Санкт-Петербурге до конца мая продлили ограничительные меры из-за коронавируса.

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