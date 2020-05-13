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Опрос: Каждый третий россиянин отметил майские праздники шашлыками

При этом в Санкт-Петербурге их оказалось больше, чем в столице.

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Фото © Pixabay

Каждый третий россиянин во время майских праздников отправился на шашлыки, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на опрос компании "Ситимобил".

Только четверть респондентов признались, что отважились во время карантина поехать на дачу. Почти каждый третий опрошенный не смог отказаться от любимой майской традиции — приготовления шашлыка, — говорится в сообщении.

При этом 66% россиян провели праздники в квартирах, а 10% респондентов признались, что навестили родственников и друзей.

Среди москвичей 21% отправились за город, 8% сходили в гости. В Санкт-Петербурге число любителей отдыха на фазенде составило 30%, а 7% поехали к друзьям.

Каждый третий опрошенный признался, что боится заразиться коронавирусом. Причём женщины сильнее тревожатся из-за возможного заражения, чем мужчины, — 41% против 28%.

Четверть респондентов считают, что и дома тоже хорошо. Если бы не было ограничений, половина опрошенных поехали бы на майские праздники на дачу, а пятая часть — за границу.

Ранее в Москве подсчитали нарушителей самоизоляции на майских праздниках.

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