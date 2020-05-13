Опрос: Каждый третий россиянин отметил майские праздники шашлыками

Каждый третий россиянин во время майских праздников отправился на шашлыки, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на опрос компании "Ситимобил".
— Только четверть респондентов признались, что отважились во время карантина поехать на дачу. Почти каждый третий опрошенный не смог отказаться от любимой майской традиции — приготовления шашлыка, — говорится в сообщении.
При этом 66% россиян провели праздники в квартирах, а 10% респондентов признались, что навестили родственников и друзей.
Среди москвичей 21% отправились за город, 8% сходили в гости. В Санкт-Петербурге число любителей отдыха на фазенде составило 30%, а 7% поехали к друзьям.
Каждый третий опрошенный признался, что боится заразиться коронавирусом. Причём женщины сильнее тревожатся из-за возможного заражения, чем мужчины, — 41% против 28%.
Четверть респондентов считают, что и дома тоже хорошо. Если бы не было ограничений, половина опрошенных поехали бы на майские праздники на дачу, а пятая часть — за границу.
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