США примут решение об использовании российских аппаратов ИВЛ после выяснения причин пожара в петербургской больнице

США примут решение об использовании российских аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), которые были отправлены в качестве гуманитарной помощи, после выяснения причин пожара в санкт-петербургской больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям (FEMA).

Приборы "Авента-М", которые РФ направила в Соединённые Штаты, производит Уральский приборостроительный завод. Продукция этого же учреждения поставлялась в петербургскую больницу Святого Георгия и московскую больницу имени С.И. Спасокукоцкого, где произошли пожары.

— В качестве мер предосторожности власти штатов возвращают аппараты ИВЛ FEMA. Выводы расследования, которое ведётся российскими властями по поводу пожара в Санкт-Петербурге, помогут нам принять решение относительно любого дальнейшего использования этих аппаратов ИВЛ, — отметил представитель агентства.

Он добавил, что в больницах США аппараты ещё не использовались, они были доставлены в конце марта и в итоге не понадобились, поскольку вспышка CoViD-19 пошла на спад.

Напомним, накануне в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге вспыхнул пожар. Как сообщал Лайф, на месте происшествия в реанимационном отделении были найдены тела пяти человек. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность аппарата ИВЛ. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело.