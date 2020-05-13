Facebook зафиксировала около 50 миллионов фейков о коронавирусе за месяц

Компания Facebook зафиксировала около 50 миллионов постов, содержащих ложную информацию о коронавирусной инфекции, за апрель. Соответствующие материалы пометили предупреждающими надписями, сообщается в отчёте от 12 мая.

С момента объявления CoViD-19 чрезвычайной ситуацией специалисты работали над тем, чтобы пользователи могли получать точную информацию от экспертов в области здравоохранения и не допускать распространения вредоносных сообщений в приложениях.

60 организаций отслеживают контент на 50 языках мира, фейки блокируются или удаляются. В компании отметили, что 95% читателей не переходят к исходным записям, если видят предупреждение.

Кроме того, в приложениях Facebook и Instagram появились всплывающие окна, которые сообщают достоверные факты и ведут на проверенные ресурсы по коронавирусу.

В компании отметили, что по мере развития пандемии продолжат уделять внимание наиболее эффективным способам предотвращения дезинформации и опасных мистификаций, касающихся CoViD-19, и обеспечения того, чтобы люди получали проверенные материалы от экспертов в области здравоохранения.