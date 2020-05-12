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В Ростовской области объявили о постепенном снятии ограничительных мер

Также послабления вводятся в Саратовской и Владимирской областях и Ставропольском крае.

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Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Власти Ростовской области с 15 мая начнут снимать ограничительные меры, введённые из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

С пятницы возобновляется работа ярмарок продовольственных товаров и МФЦ. Кроме того, находящиеся на диспансерном наблюдении местные жители смогут получить плановую медицинскую помощь.

На следующей неделе при выполнении ряда условий смогут начать работу торговые предприятия, реализующие непродовольственные товары, за исключением расположенных в торговых центрах, автосалоны и предприятия бытовых услуг, в том числе салоны красоты, парикмахерские и химчистки, — написал Голубев в "Инстаграме".

Глава региона отметил, что для фитнес- и спа-центров, бань и соляриев запрет пока сохранится.

Жители области также смогут возобновить занятия спортом на открытом воздухе. Однако не более чем группами по два человека и с соблюдением социальной дистанции.

В силе остаётся соблюдение масочного режима. Голубев подчеркнул, что от эффективности соблюдения санитарных требований будет зависеть возможность реализации последующих шагов по снятию ограничений.

Решение о снятии ряда ограничений приняли и другие российские регионы. Так, власти Саратовской области разрешили жителям одиночные занятия физкультурой и спортом на улице с соблюдением дистанции в пять метров, а также прогулки не более двух человек вместе. Постановление, опубликованное на сайте правительства, принято на основании предписания главного санитарного врача региона.

Во Владимирской области откроются предприятия сферы бытовых услуг: парикмахерские, салоны красоты и другие. Об этом в "Инстаграме" сообщил губернатор Владимир Сипягин. При этом ряд других ограничительных мер продлеваются до конца мая.

В Ставропольском крае снова заработают промышленные предприятия и строительные компании, а также возобновятся межмуниципальные пассажирские перевозки. При этом сотрудники должны "строго следовать требованиям профилактики: соблюдать социальное дистанцирование, обязательно использовать средства индивидуальной защиты", уточнил губернатор региона Владимир Владимиров в "Инстаграме".

Напомним, накануне президент России Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней и отметил, что решения о смягчении или ужесточении ограничений будут принимать региональные власти.

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