В Ростовской области объявили о постепенном снятии ограничительных мер

Власти Ростовской области с 15 мая начнут снимать ограничительные меры, введённые из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

С пятницы возобновляется работа ярмарок продовольственных товаров и МФЦ. Кроме того, находящиеся на диспансерном наблюдении местные жители смогут получить плановую медицинскую помощь.

— На следующей неделе при выполнении ряда условий смогут начать работу торговые предприятия, реализующие непродовольственные товары, за исключением расположенных в торговых центрах, автосалоны и предприятия бытовых услуг, в том числе салоны красоты, парикмахерские и химчистки, — написал Голубев в "Инстаграме".

Глава региона отметил, что для фитнес- и спа-центров, бань и соляриев запрет пока сохранится.

Жители области также смогут возобновить занятия спортом на открытом воздухе. Однако не более чем группами по два человека и с соблюдением социальной дистанции.

В силе остаётся соблюдение масочного режима. Голубев подчеркнул, что от эффективности соблюдения санитарных требований будет зависеть возможность реализации последующих шагов по снятию ограничений.

Решение о снятии ряда ограничений приняли и другие российские регионы. Так, власти Саратовской области разрешили жителям одиночные занятия физкультурой и спортом на улице с соблюдением дистанции в пять метров, а также прогулки не более двух человек вместе. Постановление, опубликованное на сайте правительства, принято на основании предписания главного санитарного врача региона.

Во Владимирской области откроются предприятия сферы бытовых услуг: парикмахерские, салоны красоты и другие. Об этом в "Инстаграме" сообщил губернатор Владимир Сипягин. При этом ряд других ограничительных мер продлеваются до конца мая.

В Ставропольском крае снова заработают промышленные предприятия и строительные компании, а также возобновятся межмуниципальные пассажирские перевозки. При этом сотрудники должны "строго следовать требованиям профилактики: соблюдать социальное дистанцирование, обязательно использовать средства индивидуальной защиты", уточнил губернатор региона Владимир Владимиров в "Инстаграме".