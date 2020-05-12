С 1 июня вводятся новые льготы и компенсации. Кто и как может их получить

До сих пор не все пострадавшие от пандемии коронавируса смогли получить положенные им льготы и компенсации. А с 1 июня вводятся новые меры поддержки. Лайф разбирался, куда обращаться и как оформлять документы, чтобы получить деньги вовремя и в полном объёме.

Кто и какие льготы может получить с 1 июня

С 1 июня можно будет получить единовременную выплату — по 10 000 рублей на каждого ребёнка в возрасте от трёх до шестнадцати лет. Право на неё имеет каждая российская семья.

— Чтобы получить эти деньги, нужно обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда (ПФР). Причём сделать это можно не только по месту жительства, но и по месту пребывания или фактического проживания. Заявление нужно подать до 1 октября 2020 года, — рассказал ведущий юрист "Европейской юридической службы" Александр Спиридонов.

К тому же президент предложил установить выплаты в размере пяти тысяч рублей на три месяца (с апреля по июнь) всем семьям, в которых есть дети до трёх лет.

Предлагается выплачивать по ½ от прожиточного минимума на детей в возрасте от трёх до семи лет. Эта мера поддержки касается малообеспеченных семей. Выплату можно будет получить с 1 июня разовым траншем за все предыдущие месяцы, а затем деньги станут перечислять ежемесячно.

По три тысячи в месяц на каждого несовершеннолетнего ребёнка получат родители, которые потеряли работу. Такие выплаты также проводятся в течение трёх месяцев.

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Ещё одна мера поддержки — увеличение минимального размера пособия по уходу за ребёнком. Выплаты вырастут вдвое — с 3375 до 6751 рубля.

— Подать заявление для получения льгот и компенсаций можно через портал "Госуслуги", но здесь могут быть свои нюансы, — рассказал первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал. — Сложность в том, что не все россияне имеют регистрацию на портале. Подтвердить свои данные можно по почте или через "Сбербанк Онлайн". Лучше всего отсылать документ не с начала работы программы и не в самом конце. В эти моменты есть риск столкнуться с проблемами в работе сайта либо с тем, что каких-то документов не будет хватать и можно не уложиться в указанные сроки. Нужно учитывать, что портал может быть перегружен.

Что касается бизнеса, то главное новшество здесь — специальные кредиты под 2% годовых. Таким образом поддержат занятость в компаниях из пострадавших из-за коронавируса отраслей. Проценты не надо будет платить ежемесячно, так как они капитализируются. Срок погашения кредита — 1 апреля 2021 года.

Если в течение этого времени предприятие сохранит занятость сотрудников на уровне 90%, то всю сумму кредита и процентной ставки погасит государство. Если занятость сотрудников сохранится на уровне 80%, то государство погасит половину.

— Как именно будет работать этот механизм и какие банки будут предоставлять такие льготные услуги, пока не ясно. Разъяснения, вероятно, в ближайшее время подготовит правительство. Пока понятно, что получить кредит на таких льготных условиях смогут только компании, пострадавшие от пандемии (то есть из списка пострадавших отраслей), а также социально ориентированные НКО. Никто не придёт к бизнесу и не будет отслеживать, получил ли он какую-либо льготу. Если руководство организации понимает, что потенциально имеет право на льготный кредит, то нужно проявить инициативу, — уточнил адвокат КА "Меклер и партнёры" Анатолий Клейменов.

Как получить льготы и компенсации вовремя

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В последнее время не раз обсуждался вопрос о том, что поручения президента о предоставлении льгот как физическим, так и юридическим лицам выполняются не в полной мере. Например, предприниматели, которые хотели оформить льготные беспроцентные зарплатные кредиты, столкнулись с массовым отказом банков. Изначально одобрение получило лишь 0,7% заявок. Только после того, как ситуацию взяли на контроль в правительстве, наметилась положительная динамика — и банки стали активнее выдавать льготные кредиты.

— Простые граждане тоже недополучали положенные им выплаты, но из-за сильной бюрократии, — рассказал адвокат, управляющий партнёр юридического бюро United Partners Андрей Андреев. — В нынешних реалиях собирать справки по всем инстанциям — не лучшая идея. Сейчас процедура получения выплат, особенно для физических лиц, должна быть упрощена. Тем не менее к подаче заявлений нужно подходить со всей ответственностью. Бюрократия — одна из самых главных проблем взаимодействия с различными инстанциями, и, как бы там ни было, мгновенно упростить процедуру не получится. Нужно тщательно проверять все документы и не допускать ошибок со своей стороны.

Кроме того, важно внимательно изучать все документы и указы. Андрей Андреев привёл в пример новые льготы по ослаблению налогового бремени. Целый ряд новшеств касается представителей малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан.