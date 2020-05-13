Летом на заправках ждут новых цен. Сколько будет стоить бензин

С 1 мая до 30 июня нефтяники обязаны продавать на бирже всего 5% бензина, а не 10%, как раньше. Сразу же стали звучать прогнозы, что это приведёт к росту цен на заправках. Нефтяники смогут увеличить поставки на экспорт, а на внутреннем рынке образуется дефицит. Стоит ли ждать повышения цен на бензин с 1 июня и сколько будет стоить топливо летом.

— Оптовая цена бензина в России в мае повышается по мере некоторого восстановления нефтяных цен, — рассказал главный аналитик "Телетрейда" Марк Гойхман. — Так, с начала месяца котировки бензина Аи-92 и Аи-95 на Санкт-Петербургской бирже повысились примерно на 6% — до 41,5 тысячи и 42,3 тысячи рублей за тонну соответственно.

По словам Марка Гойхмана, сейчас на топливном рынке происходит смена тенденций. В апреле бензин в опте немного дешевел, а сейчас снова начинает дорожать. Связано это не только с повышением цен на сырьё. На внутреннем рынке бензина становится всё меньше.

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— С мая уменьшилась доля топлива, которую НПЗ обязаны продавать на бирже, — пояснил Марк Гойхман. — Теперь она составляет не 10%, как раньше, а всего 5%. Таким образом, у нефтяников выросла возможность поставки топлива на экспорт. Кроме того, многие НПЗ в мае-июне уходят на традиционный профилактический ремонт.

В то время как предложение бензина на внутреннем рынке снижается, спрос начинает расти. Постепенное ослабление карантинных мер с 12 мая приводит к увеличению продаж топлива. Тем более с учётом начала активного автомобильного сезона.

Есть вероятность, что цены на бензин в России пойдут вверх. Такое мнение высказывает ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. По его оценкам, этот рост может оказаться выше, чем значение годовой инфляции. Это может произойти из-за банального дефицита на рынке. Аналитик считает, что уже к лету топливо может подорожать на 3%.

— Повышение оптовых цен, как правило, приводит к удорожанию бензина на АЗС через три-четыре недели, — рассказал Марк Гойхман. — Вероятно, это и произойдёт в июне.

Впрочем, взрывного роста цен на заправках аналитики не ждут. По словам Марка Гойхмана, отпускные цены бензина с НПЗ сейчас находятся на таком уровне, при котором его продажа на экспорт с учётом налогово-демпферного механизма сравнима по эффективности с поставками на внутренний рынок.

Демпфер сглаживает зависимость колебаний цен бензина от стоимости нефти. Этот механизм препятствует существенному удорожанию или удешевлению топлива на заправках. С начала года средние розничные цены на бензин выросли на 0,2%, что ниже инфляции.

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— Очевидно, в течение года цена бензина будет расти в зависимости от инфляции, — полагает Марк Гойхман. — В целом топливо подорожает примерно на 4–6%.

Старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова считает, что в целом по итогам года средний прирост стоимости литра бензина Аи-95 может составить около 10% и легко достигнуть отметки 50 рублей. Тем не менее предпосылок для существенного роста цен в июне она не видит. По её словам, на данный момент объёмы производства бензина в России более чем достаточны для удовлетворения внутреннего спроса.