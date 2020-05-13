Путин: Портал госуслуг не справился с наплывом желающих получить помощь на детей

Портал государственных услуг не справился с наплывом обращений от россиян по поводу получения выплат на детей в связи с пандемией коронавируса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

— 11-го числа после серьёзной проработки с правительством, Администрацией Президента, я предложил набор мер поддержки граждан, бизнеса. Свыше миллиона заявок поступило от людей, которые планируют получить помощь на ребёнка до 16 лет включительно. И портал госуслуг не справился, — отметил президент на совещании по ситуации в стране на фоне пандемии коронавируса.

Президент также привёл в пример задержки с выплатами врачам и медсёстрам. Он поручил обратить внимание на исполнительскую дисциплину.