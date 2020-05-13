Глава Минздрава назвал число врачей, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом

К оказанию помощи пациентам с коронавирусом в России привлечены более 110 тысяч врачей и в два раза больше среднего медицинского персонала. Такие данные озвучил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время выступления на правительственном часе в Госдуме.

— Медицинские работники — больше 400 тысяч, которые сегодня оказывают медицинскую помощь, это более 110 тысяч врачей, более 240 тысяч среднего медперсонала, в том числе участвует младший медперсонал, водители скорой помощи, обслуживающий персонал, — перечислил он.

Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин подписал указ о страховых выплатах медикам, борющимся с коронавирусом. Минздрав, в свою очередь, призвал регионы не экономить на надбавках для этой группы. В ведомстве пояснили, что все денежные средства, необходимые для медработников, которые задействованы в лечении пациентов с диагнозом "коронавирусная инфекция", были перечислены в регионы и руководству на местах не следует предпринимать попыток "оптимизировать" выплаты медперсоналу.

Между тем за минувшие сутки в России коронавирус подтвердился у 10 028 человек. Причём у 4461 человека (44,5%) нет клинических проявлений болезни. Выписан по выздоровлении 4491 человек.