За сутки коронавирус выявили у 10 028 россиян

За минувшие сутки в России коронавирус подтвердился у 10 028 человек. Об этом сообщает Федеральный оперативный штаб по контролю за эпидемиологической ситуацией. Причём у 4461 человека (44,5%) нет клинических проявлений болезни. Выписан по выздоровлении 4491 человек.

Данные: Оперативный штаб

— Всего в стране выявлен 242 271 заболевший в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 48 003 человек, — говорится в сообщении штаба.

Наибольшее число заражённых зафиксировано в столице, хотя и куда меньше, чем прежде, — 4703 человека. Также в пятёрку регионов-лидеров по количеству заболевших вошли Московская область, Санкт-Петербург, Нижегородская и Свердловская области.

За сутки умерло 96 пациентов с коронавирусом. За весь период эпидемии скончалось 2212 больных коронавирусной инфекцией.