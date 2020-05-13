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"Что за несправедливость". Ивлеева позавидовала работающим во время эпидемии россиянам

Как отметила телеведущая, если раньше все стремились отдохнуть и съездить за город, то теперь все соскучились по прежнему темпу жизни.

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Фото © Instagram / nastyaivleeva

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева сообщила, что испытывает некоторую зависть к россиянам, которые продолжают "крутиться как белка в колесе" во время эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Те, кто крутится так и во время карантина, — вот теперь мы вам уже немного завидуем, и вы, наверное, как раз обратного хотите — отдыха и мощнейшего расслабона. Ну что за несправедливость, — считает блогерша.

Ивлеева нашла забавным тот факт, что до эпидемии многие рвались домой или за город, чтобы отдохнуть от работы и провести время с родными, но, когда ввели режим самоизоляции, также захотели вернуться к работе.

Ранее Ивлеева показала, как выглядела до всех бьюти-преображений, когда только переехала в Москву.

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