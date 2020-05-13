Умер главный тренер женской сборной России по борьбе

Заслуженный тренер России, наставник национальной женской сборной по борьбе Магомед Алиомаров скончался сегодня, 13 мая, в Махачкале. Ему было 67 лет. О смерти тренера сообщила пресс-служба Федерации спортивной борьбы.

— Последние дни жизни Магомед Алиомаров находился в больнице и был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких, — говорится в сообщении.

О причинах смерти главного тренера женской сборной России по борьбе не сообщается. Однако в ФСБР отмечают, что во время пандемии коронавируса Алиомаров прилагал большие усилия по сохранению здоровья своих подопечных и продолжал обсуждать планы по подготовке национальной сборной к предстоящим Олимпийским играм в Токио.