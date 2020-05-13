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Умер главный тренер женской сборной России по борьбе

Причина смерти Магомеда Алиомарова неизвестна, но уточняется, что последние дни он был подключён к аппарату ИВЛ.

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Магомед Алиомаров. Фото © Олимпийский комитет России

Заслуженный тренер России, наставник национальной женской сборной по борьбе Магомед Алиомаров скончался сегодня, 13 мая, в Махачкале. Ему было 67 лет. О смерти тренера сообщила пресс-служба Федерации спортивной борьбы.

Последние дни жизни Магомед Алиомаров находился в больнице и был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких, — говорится в сообщении.

О причинах смерти главного тренера женской сборной России по борьбе не сообщается. Однако в ФСБР отмечают, что во время пандемии коронавируса Алиомаров прилагал большие усилия по сохранению здоровья своих подопечных и продолжал обсуждать планы по подготовке национальной сборной к предстоящим Олимпийским играм в Токио.

Ранее Лайф сообщал о смерти одного из создателей мультфильма "Падал прошлогодний снег" — советского мультипликатора Бориса Савина.

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