В России уменьшилось число разводов с начала 2020 года

За первые три месяца 2020 года в России зарегистрировали 142,6 тысячи актов о расторжении браков. Это на 5,2 тысячи меньше, чем за тот же период в прошлом году, — 147,8. Такие данные приводит RT со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции РФ.

— В кризисные времена люди скорее сближаются, чем наоборот, — заявила председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, добавив, что важно сохранить подобную тенденцию на сохранение семей.

Кроме того, в России было зарегистрировано 157,1 тысячи актов о браке за первый квартал 2020 года. По сравнению с 2019-м, это на 3,8 тысячи меньше (160,9). Волынец отметила, что подобная разница связана с сокращением численности молодёжи.