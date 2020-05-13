Конфликт двух жителей Петербурга из-за девушки закончился стрельбой — видео

В Приморском районе Санкт-Петербурга произошёл конфликт между двумя мужчинами, который перерос в стрельбу. Как сообщает Пятый канал, камеры видеонаблюдения, расположенные на доме № 4 по Омской улице, зафиксировали инцидент. К зданию подъезжает иномарка, из которой выходит девушка и удаляется из кадра. К автомобилю в этот момент приближается мужчина, открывает дверь, водитель машины выходит к нему навстречу.
Сразу между мужчинами завязывается стычка, во время которой водитель иномарки достаёт пистолет. Как отмечают свидетели, он воспользовался оружием и выстрелил в оппонента.
Далее удалившаяся девушка возвращается, садится в автомобиль и уезжает со стрелявшим мужчиной.
Ранее Лайф сообщал, что в Чите лихач перевернул машину с пассажирами, уходя от погони со стрельбой.