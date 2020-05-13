"Верхушка холма вместо пика". Инфекционист нашёл хороший признак в развитии эпидемии CoViD-19 в России

Врач-инфекционист Николай Малышев рассказал о хорошем признаке, который прослеживается в развитии эпидемии коронавирусной инфекции в России.

— Обнадёживающие показатели, в том числе количество выписавшихся из стационаров иногда даже превышает количество госпитализированных. Вот это хороший признак, — уточнил Малышев в эфире НСН.

Профессор отметил, что вместо пика эпидемии, который не ощущается, можно говорить о "верхушке холма". И именно к ней страна сейчас идёт.

Инфекционист добавил, что научных публикаций о долгой сохранности CoViD-19 на поверхностях в последнее время стало меньше. Основной способ распространения вируса — это контакт с заражённым, считает специалист. Вместе с тем он отметил, что российские и мировые учёные говорят о том, что распространение вируса никак не зависит от расположения региона, температуры и влажности воздуха и летом инфекция сама по себе не уйдёт.