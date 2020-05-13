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Учёный предостерёг о волне алкоголизации и интернет-зависимости после отмены самоизоляции

Кроме того, учёный не исключает роста уличного хулиганства.

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Фото © Pixabay

Доктор медицинских наук, заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН по науке Юрий Бубеев рассказал о возможной волне алкоголизации в России после отмены режима самоизоляции.

Институт занимается экспериментами по подготовке пилотов к экспедициям на Луну. По словам учёного, после года-полутора в изоляции у участников увеличивались ценности жизни и повышались заботы о здоровье и безопасности.

То есть люди становились более осторожными и осмотрительными, но в то же время возникало бессознательное стремление к аддиктивному поведению, то есть появлялась угроза усиления алкоголизации, — цитирует Бубеева РИА "Новости".

Специалист уточнил, что подобное поведение было замечено у подготовленных для экспериментов людей, а обычные граждане тем более подвержены этому эффекту.

Бубеев также не исключает появления интернет-зависимости у людей, которые весь карантин проводили за играми и в социальных сетях.

Кроме того, по его мнению, возможны и конфликтные ситуации — рост случаев уличного хулиганства и количества преступлений.

Ранее Лайф сообщал, что почти половина россиян перестали покупать алкоголь во время пандемии.

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