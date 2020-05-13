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Эксперт рассказал, как нужно утилизировать старый смартфон

Это важно, так как гаджеты с трудом поддаются переработке.

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Гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин объяснил, как нужно утилизировать старый смартфон. Эта процедура, по его словам, является обязательной.

Делать это нужно в первую очередь потому, что телефон сложно поддаётся переработке. И во вторую очередь потому, что внутри него много производственных драгоценных металлов, — приводит слова Щельцина агентство "Прайм".

Эксперт отметил, что самым оптимальным вариантом будет воспользоваться услугой трейд-ин у салонов сотовой связи или производителей. Но за такими акциями нужно следить, так как они происходят не всегда.

Благодаря такому способу каждый пользователь не только сможет сберечь окружающую среду, но и получить скидку на покупку нового устройства.

Кроме того, добавил Щельцин, некоторые компании запустили программы утилизации смартфонов, которые уже нельзя сдать по трейд-ин.

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