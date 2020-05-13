В московской пятиэтажке рухнули перекрытия — видео

Видео с места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS )

В Москве на шоссе Энтузиастов, 22/18 произошло обрушение пролётных конструкций в кирпичном пятиэтажном доме, сообщает ГУ МЧС РФ по столице.

На месте работают экстренные службы, производится перемещение жильцов. МЧС не сообщает о пострадавших, но на кадрах видно, что в машину скорой помощи загружают человека на медицинской каталке.

По данным телеканала "360", на чердаке дома произошёл разрыв водопроводной трубы. Когда объём жидкости достиг критической массы, конструкция обрушилась. Было эвакуировано 12 человек, включая детей и инвалидов. Само здание относится к 1932 году постройки.