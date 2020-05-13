Небольшие дожди и до +12 ждут москвичей в среду

В Москве 13 мая ожидается переменная облачность с небольшими осадками, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Столбики термометров днём поднимутся до десяти-двенадцати градусов тепла, а в ночное время опустятся до четырёх.

Небольшой дождь возможен как в дневное, так и в ночное время суток.

В области воздух прогреется до семи-двенадцати градусов тепла днём, ночью похолодает до плюс одного.

В Московском регионе ожидается западный и северо-западный ветер скоростью 7–12 м/с с порывами до 15–20 м/с. Гидрометцентр объявил жёлтый уровень опасности.

Атмосферное давление составит около 743 мм ртутного столба.