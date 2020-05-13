"Почему вас так огорчила победа над Гитлером?" В Сети возмутились заявлению посла Украины о песне "Катюша" в Турции

— Я хоть из Белоруссии, но вы уже задрали всем диктовать условия или ныть и строить козни, будто дети малые. То, что у вас декоммунизация, на которую всем начхать, это не значит, что надо вмешиваться в интересы других стран. Это не ваше дело. Это их праздник, и на ваше мнение начхать.