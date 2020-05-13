"Почему вас так огорчила победа над Гитлером?" В Сети возмутились заявлению посла Украины о песне "Катюша" в Турции

Пользователи социальной сети Twitter удивились и возмутились заявлению посла Украины в Турции Андрея Сибихи, который в негативном ключе высказался об исполнении военной песни "Катюша" во время передвижного концерта в курортном городе Аланья.
Напомним, дипломат заявил, что поддержка "провокационных действий" со стороны муниципалитета города является неуважением к чувствам миллионов украинцев, и пригрозил бойкотом со стороны украинских туристов.
— Уважаемый посол, насколько я знаю, День Победы отмечается и в вашей стране. Почему празднование освобождения от фашизма в нашей стране должно быть направлено против Украины? Почему вас так огорчила победа над фашизмом и Гитлером? Очень показательно!
— Господин посол, что унизительного вы услышали в песне "Катюша"? И каким образом это может повлиять на решение украинских туристов не приезжать в Аланью?
— Сотни тысяч украинцев погибли в Красной армии. Красная армия спасла Украину от нацистской оккупации. Победа 9 Мая — это такой же праздник для украинцев, как и для россиян.
— Я хоть из Белоруссии, но вы уже задрали всем диктовать условия или ныть и строить козни, будто дети малые. То, что у вас декоммунизация, на которую всем начхать, это не значит, что надо вмешиваться в интересы других стран. Это не ваше дело. Это их праздник, и на ваше мнение начхать.
— Украинский народ доволен Победой 9 Мая. Я думаю, что вы должны пересмотреть неправильную политику, которую вы защищаете!
— Когда фашизм был побеждён, Россия и Украина были под одной крышей — СССР. Разве украинский народ не является частью этой песни? Почему она так беспокоит?
— Это вы оскорбляете украинцев, позорище вы и ваш комментарий. Возвращайтесь на хутор, кур гоняйте лучше, а не отвечайте за всех
— Мне не понравилось то, что сделал муниципалитет Аланьи. Они могли бы организовать великолепный официальный парад
Ранее экс-глава МИД Украины заявил, что Россия не имеет права отмечать День Победы. В Совфеде его назвали идеологом национализма.