Назван бюджет второй и третьей частей "Аватара"

Бюджет двух продолжений фильма "Аватар" Джеймса Кэмерона составит один миллиард долларов, сообщает The Independent. Эта серия картин станет первой, на которую компания Disney потратит столь большую сумму.

Ранее власти Новой Зеландии разрешили продолжить в своей стране съёмки кинолент, которые были приостановлены из-за пандемии коронавирусной инфекции. Кэмерон ещё не знает, когда прилетит в страну, но производство продолжений "Аватара" должно возобновиться в ближайшее время.

Премьера сиквела фильма запланирована на 2021 год, третьей части — на 2023-й. Режиссёр надеется, что эти даты не сдвинутся из-за перерыва в съёмках. В случае кассового успеха фильмов будут четвёртая и пятая части, которые должны выйти в 2024 и 2027 году соответственно.

Сейчас Кэмерон занимается работой над компьютерной графикой совместно с художниками на удалёнке.