В Подмосковье из-за похолодания снова включат отопление

В дома Подмосковья возобновится подача тепла после завершения отопительного сезона, поскольку ожидается длительное похолодание, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

Согласно постановлению Правительства РФ, регионы отключают отопление, если среднесуточная температура несколько дней держится выше отметки +8 градусов, но в случае похолодания может быть принято решение о возобновлении поставок тепла.