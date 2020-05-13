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В Подмосковье из-за похолодания снова включат отопление

Ожидается снижение температуры до нуля градусов.

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Фото © Pixabay

В дома Подмосковья возобновится подача тепла после завершения отопительного сезона, поскольку ожидается длительное похолодание, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

Согласно постановлению Правительства РФ, регионы отключают отопление, если среднесуточная температура несколько дней держится выше отметки +8 градусов, но в случае похолодания может быть принято решение о возобновлении поставок тепла.

Напомним, поэтапное отключение началось в Москве и Подмосковье 1 мая и завершилось 7-го числа. А вот горячую воду в столице на профилактику не будут отключать до июля.

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