90-летняя бабуля-геймер из Японии попала в Книгу рекордов Гиннесса — видео

Жительница Японии Хамако Мори попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая пожилая геймерша в мире. 18 февраля ей исполнилось 90 лет, сообщается на сайте справочника.
Играть женщина начала примерно в 1981 году после того, как заметила прилипших к приставкам детей. Чтобы стать опытным геймером, ей понадобилось некоторое время. И если раньше она была начинающей, то сейчас уже рассказывает о прохождении миссий и уничтожении врагов на ютуб-канале Gamer grandma, на который подписано 188 тысяч человек.
Судя по последним прохождениям, бабушка любит шутеры Call of duty: Modern warfare и Borderlands 3, приключенческий боевик Days Gone и GTA 5.
Геймерша отметила, что играет по семь-восемь часов в сутки, так как не может оторваться после погружения. Сейчас Мори наслаждается своей жизнью. Решение посвятить столько лет видеоиграм она назвала правильным.
Ранее сообщалось, что российская школьница на самоизоляции побила рекорд по рекордам, потому что ей было скучно.