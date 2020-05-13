90-летняя бабуля-геймер из Японии попала в Книгу рекордов Гиннесса — видео

Жительница Японии Хамако Мори попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая пожилая геймерша в мире. 18 февраля ей исполнилось 90 лет, сообщается на сайте справочника.

Играть женщина начала примерно в 1981 году после того, как заметила прилипших к приставкам детей. Чтобы стать опытным геймером, ей понадобилось некоторое время. И если раньше она была начинающей, то сейчас уже рассказывает о прохождении миссий и уничтожении врагов на ютуб-канале Gamer grandma, на который подписано 188 тысяч человек.

Судя по последним прохождениям, бабушка любит шутеры Call of duty: Modern warfare и Borderlands 3, приключенческий боевик Days Gone и GTA 5.

Геймерша отметила, что играет по семь-восемь часов в сутки, так как не может оторваться после погружения. Сейчас Мори наслаждается своей жизнью. Решение посвятить столько лет видеоиграм она назвала правильным.