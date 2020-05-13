По квартире ать-два! Психолог посоветовала армейские приёмы для снижения стресса от самоизоляции

Клинический психолог Мария Медведева считает, что армейские приёмы и дисциплина помогут справиться со стрессом во время самоизоляции, а чёткий распорядок дня даст опору, когда вокруг неопределённость и тревога.

Врач посоветовала вставать и ложиться в одно и то же время, не засиживаться допоздна, поскольку с полуночи до четырёх утра организм вырабатывает гормон мелатонин, который помогает восстановиться и укрепляет иммунитет. Кроме того, она уверена, что желание понежиться в кровати с утра расхолаживает и негативно влияет на настроение. А вот условные 15 минут на то, чтобы одеться и собраться, помогают взбодриться и начать день в позитивном ключе.

Медведева порекомендовала создать чёткий план, в котором каждому виду деятельности отводятся свои часы. Даже если это отдых, следует обозначить, что именно человек будет делать, например смотреть фильм или разбирать фотографии, тогда у него не будет времени тревожиться.

Психолог отметила, что в армии каждому занятию посвящён свой день, и предложила использовать этот метод для дисциплины во время самоизоляции.

— Например, понедельник — командирский день. Назначайте в семье командира на текущую неделю, все будут его слушаться, он будет ответственный за важные решения и будет распределять обязанности для каждого члена семьи, — привела пример Медведева в интервью радио Sputnik.

Среду (день радиационной, химической и биологической защиты) можно посвятить наведению порядка в гардеробе и проверке, все ли имеющиеся средства защиты имеются в наличии, а субботу — сделать парково-хозяйственным днём и провести генеральную уборку. Специалист подчеркнула, что не следует вводить дисциплину как очередное ограничение, это всего лишь способ организовать свою жизнь так, чтобы избегать стрессов, а не получать новые.