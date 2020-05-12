Вирусолог назвал дату создания реально действующего лекарства от CoViD-19

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков считает, что реально действующее лекарство от коронавирусной инфекции может появиться к осени нынешнего года.

— Есть подход [для создания препарата]. Он заключается в том, чтобы помочь нашему иммунитету бороться с заболеванием путём искусственного добавления антител. Таким образом мы сокращаем время на разворачивание иммунного ответа, — цитируют Волчкова "Известия".

Вирусолог добавил, что подобное лекарство, например, разрабатывают учёные компании Regeneron Pharmaceuticals. Он отметил, что в своём последнем релизе специалисты обещали начать его клинические испытания в начале лета, а препарат выпустить уже осенью.

Российское здравоохранение, по словам Волчкова, справляется с эпидемией коронавируса, причём делает это хорошо. По мнению вирусолога, ограничительные меры можно будет снимать, когда в стране переболеет 25–30% населения, а узнать об этом поможет массовый тест на антитела.