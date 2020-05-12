В сенат США внесли законопроект о санкциях для Китая за сокрытие информации о коронавирусе

Сенатор Линдси Грэм внёс на рассмотрение в верхнюю палату парламента США законопроект о введении санкций против Китая, трансляция слушаний по этому вопросу велась в "Фейсбуке".

Инициатива "Об ответственности за CoViD-19" предлагает президенту Дональду Трампу объявить ограничения, если КНР не предоставит исчерпывающий отчёт о вспышке заболевания. В список ограничений входят, в частности, заморозка активов, отзыв виз, приостановка кредитования, запрет на въезд и размещение ценных бумаг на американских биржах.

Согласно тексту законопроекта, в течение двух месяцев глава Белого дома должен подтвердить конгрессу, что Китай раскрыл все данные и закрыл рынки, где вирус мог распространиться от животных к людям.

Грэм подчеркнул, что КНР препятствует проведению расследования международным сообществом, в частности в лаборатории Ухани, и, если бы не "обман Коммунистической партии", коронавирус не проник бы в США.

— Они отказываются разрешить расследование того, как началась вспышка. Я уверен, что Китай никогда не будет сотрудничать ни с одним серьёзным расследованием, если его не заставить, — добавил автор законопроекта.

Инициативу поддержали восемь сенаторов-республиканцев. Её перспективы пока не ясны, поскольку демократы, которых в палате представителей большинство, высказались против введения санкций.