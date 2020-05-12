Опрос: Более 70 процентов неверных французов отправятся к любовникам сразу после выхода из карантина

71% неверных французов отправятся к своим любовникам сразу в первую неделю после снятия ограничительных мер. Об этом сообщает радиостанция RFI со ссылкой на опрос, проведённый сайтом знакомств Gleeden.
Первые послабления карантина начали действовать во Франции 11 мая. Но многие не стали дожидаться этого, отправившись "на сторону" ещё во время действия строгих мер. Так поступили 36% опрошенных. 23% сделали это единожды, 42% — два-три раза и 35% — более трёх раз.
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Чтобы убежать из дома, жители Франции часто прибегают к фразе "соскучились по друзьям". Так поступает 81% голосовавших. 69% "уходят заниматься спортом", 57% — "вынуждены ехать на работу", 45% — "идти в магазин", а 34% "сопровождают детей в школу".
Ранее Лайф сообщал, что под Парижем впервые за время пандемии открыли McDonald's и к нему сразу выстроились огромные очереди.